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На Иссык-Куле объединят два природоохранных ведомства в одну дирекцию

19:23, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане предлагают объединить Иссык-Кульское региональное управление Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора и дирекцию биосферной территории «Иссык-Куль» в единое государственное учреждение. Проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, обе структуры работают на территории Иссык-Кульской области и частично дублируют функции друг друга. В частности, речь идет об охране окружающей среды, экологическом мониторинге, сохранении биоразнообразия, взаимодействии с государственными органами и реализации природоохранных проектов.

После объединения будет создана единая дирекция биосферной территории «Иссык-Куль» при Минприроды.

Новое учреждение объединит государственный экологический контроль, разрешительную деятельность, экологическую экспертизу, научные исследования и мониторинг состояния окружающей среды.

При этом статус биосферной территории, ее границы, функциональное зонирование и действующие природоохранные ограничения останутся без изменений.

Согласно документу, в настоящее время в Иссык-Кульском региональном управлении предусмотрено 44 штатные единицы с годовым фондом оплаты труда 21,4 миллиона сомов. В действующей дирекции биосферной территории — 24 штатные единицы с фондом оплаты труда 10,7 миллиона сомов.

Таким образом, после объединения общая штатная численность не должна превышать 68 единиц, а фонд оплаты труда — 32,1 миллиона сомов.

Конкретная структура нового учреждения и распределение должностей будут определены министерством. Реорганизацию планируется провести с соблюдением трудовых прав сотрудников.

Разработчики отмечают, что объединение позволит сократить дублирующие административные функции, централизовать управление финансами, кадрами и документооборотом, а также повысить эффективность охраны природы.

Биосферная территория «Иссык-Куль» входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Предлагаемая реформа не затрагивает ее международный статус и природоохранные обязательства Кыргызстана.

Дополнительного финансирования из республиканского бюджета для реализации постановления не потребуется.

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