На Чуй — Гоголя второй день не работает светофор — пешеходы рискуют при переходе

На пересечении проспекта Чуй и улицы Гоголя второй день не работает светофор. Об этом 24.kg сообщают жители данного района.

По их словам, со вчерашнего утра (12 ноября) светофор перестал работать и нет ни одного регулировщика.

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«Граждане на свой страх и риск перебегают улицу. При этом уже отмечалось несколько случаев, когда проезжающие машины чуть не сбивали людей», — добавляют горожане.

Напомним, что на улице Гоголя в настоящее время продолжается ремонт дорог и она сейчас закрыта для проезда.

Бишкекчане ждут реакции УПСМ.