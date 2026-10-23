На 75,8 процента увеличился запрет на въезд мигрантов в РФ, чем в прошлом году

В России с января по август 2026 года по инициативе органов внутренних дел более чем 260 тысячам иностранцев и лиц без гражданства запрещен въезд в страну. Это на 75,8 процента больше, чем за 8 месяцев 2025 года, информирует Миграционная служба правоохранительного ведомства РФ.

Мигрантам напомнили, что запрет на въезд — это официальное решение уполномоченного государственного органа, которым иностранному гражданину или лицу без гражданства отказывают во въезде на территорию Российской Федерации.

«Основная масса отказов на въезд связана с административным выдворением и депортацией из России, нарушением сроков пребывания в период предыдущего пребывания в РФ, сообщением заведомо ложных сведений о себе или о цели своего пребывания в России либо представлением подложных документов, неоднократным привлечением к административной ответственности, а также по причине неуплаты в период предыдущего пребывания в стране налога или административного штрафа», — указано в сообщении.

По данным Миграционной службы, также в 4 раза возросло количество принятых полицией решений о неразрешении въезда в отношении иностранцев, представляющих угрозу общественной безопасности и правопорядку (вынесено 13,5 тысячи таких решений).