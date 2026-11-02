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24.kg

МП «Бишкекзеленхоз» объявило тендер на закупку саженцев

12:46, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Муниципальное предприятие «Бишкекзеленхоз» объявило тендер на закупку саженцев деревьев и кустарников на общую сумму 202 миллиона 198 тысяч сомов. Информация опубликована на портале государственных закупок.

Согласно документации, закупка разделена на три лота.

Самый дорогой — приобретение 44,5 тысячи саженцев восточного платана на общую сумму 186 миллионов 900 тысяч сомов. Таким образом, расчетная стоимость одного дерева составляет 4 тысячи 200 сомов.

На приобретение саженцев катальпы бигнониевидной предусмотрено еще 2 миллиона 100 тысяч сомов, а на различные кустарники — 13 миллионов 198 тысяч.

Почти 92,4 процента всей суммы закупки приходится именно на платаны.

Поставщикам предъявляют достаточно жесткие требования. В частности, участники тендера должны гарантировать качество и приживаемость посадочного материала, а также предоставить дополнительное количество саженцев в размере не менее 10 процентов от общего объема без дополнительной оплаты.

Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев после подписания акта приема-передачи.

Кроме того, потенциальный поставщик обязан обеспечить специалистам муниципального предприятия возможность осмотреть деревья непосредственно в месте их выращивания и представить фотографии или видео посадочного материала.

От участников также требуют подтвердить опыт выполнения аналогичных договоров на сумму не менее 20 миллионов сомов за последние три года.

Согласно условиям тендера, доставить саженцы необходимо до 25 ноября 2026 года.

Прием заявок завершится 9 ноября.

Восточный платан — крупное листопадное дерево с широкой кроной. Его используют для озеленения городских улиц, парков и общественных пространств.

При этом в опубликованных основных сведениях о закупке не указано, на каких именно улицах и территориях Бишкека планируется высадить приобретенные деревья.

Отметим, что 202 миллиона 198 тысяч сомов — начальная стоимость тендера, а не фактически потраченные средства. Окончательная сумма станет известна по результатам закупки.

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