Мультики, шоу и приложения. На кыргызский язык выделят еще 222 миллиона

В Кыргызстане предлагают увеличить финансирование государственной программы развития кыргызского языка на 2026–2028 годы с 354,6 миллиона до 577,1 миллиона сомов. Дополнительные средства планируют направить на создание мультфильмов, детских передач, аудиокниг, мобильных приложений и других образовательных проектов. Проект постановления кабинета министров вынесли на общественное обсуждение.

Согласно документу, расходы на реализацию программы предлагается увеличить на 222,5 миллиона сомов. Дополнительное финансирование предусмотрено на 2027 и 2028 годы.

1. Одним из новых проектов станет мобильное приложение «Битикчи», предназначенное для изучения древнекыргызской письменности. Пользователи смогут знакомиться с буквами, выполнять игровые задания, переводить тексты с древнего письма на кириллицу и общаться с использованием древних символов. Запуск приложения запланирован на 2027 год.

2. Предлагается усовершенствовать приложение «Кыргызча оңой» (Easy Kyrgyz) для изучения кыргызского языка. В нем хотят добавить 10 иностранных языков, учебные материалы уровней B1, B2 и C1, распознавание речи, проверку произношения, интерактивные упражнения и систему повторения пройденного материала.

Значительную часть новых мероприятий посвятят детям.

3. Планируется развивать цифровую образовательную платформу «Нуркидс», которая должна обеспечить кыргызскоязычным контентом 2 тысячи 344 дошкольные организации.

4. На 2027–2028 годы предусмотрено создание детского телевизионного проекта «Сен мыктысың!» («Ты лучший!»). В нем смогут участвовать дети от 3 до 10 лет, владеющие кыргызским языком и обладающие различными талантами.

5. Власти предлагают снимать сказки на кыргызском языке для детей от 6 до 16 лет и дублировать зарубежные мультфильмы. В плане мероприятий перевод на государственный язык пяти анимационных произведений.

6. Еще одна инициатива — создание серии художественных аудиокниг «Улуттук адабияттын үндөрү» («Голоса национальной литературы»). В рамках проекта предполагается записать 16 аудиопостановок по произведениям Чингиза Айтматова, Туголбая Сыдыкбекова, Тологона Касымбекова и других кыргызских писателей. Тексты озвучат профессиональные актеры.

Для дошкольных учреждений планируют выпустить около 60 тысяч экземпляров красочных детских книг на кыргызском языке.

Разработчики документа отметили, что изменения необходимы для расширения использования государственного языка в цифровой среде, увеличения количества качественного контента и повышения интереса детей и молодежи к кыргызскому языку.

Проект подготовила Национальная комиссия по государственному языку и языковой политике.