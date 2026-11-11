Путепровод на Айтматова снова пострадал. Облицовка не выдержала очередного ДТП

В Бишкеке на проспекте Чингиза Айтматова снова повредили облицовку путепровода в результате ДТП. Это не первый случай, когда городским службам приходится восстанавливать данный объект.

Похоже, у путепровода появилась традиция: автомобилисты попадают в аварии, коммунальные службы ремонтируют повреждения, а спустя некоторое время все повторяется.

В мэрии прокомментировали ситуацию. По ее данным, под мостом произошло два дорожно-транспортных происшествия. В результате одного из них повреждена стена путепровода.

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«Сейчас на месте работают городские службы, принимаются необходимые меры по устранению последствий ДТП», — сообщили в муниципалитете.

Там призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость с учетом погодных условий и быть предельно внимательными.

Между тем облицовку путепровода на проспекте повреждают не впервые. И каждый раз последствия приходится устранять городским службам. Получается своеобразный круговорот бюджетных расходов: одни разбивают, другие ремонтируют. И так до следующего ДТП.

Остается открытым вопрос, во сколько обходятся городу эти восстановительные работы и кто в итоге оплачивает ущерб — виновники аварий или городской бюджет?

Возможно, вместо регулярного ремонта стоит задуматься и о дополнительных мерах защиты столь непрочной конструкции от подобных происшествий.