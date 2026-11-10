Мошенники вымогают деньги у акимов и мэров от имени пресс-секретаря президента

В Кыргызстане мошенники звонят акимам, мэрам и другим руководителям, представляясь пресс-секретарем президента Аскатом Алагозовым, и требуют деньги за решение различных вопросов.

Как сообщил Аскат Алагозов на своей странице в соцсетях, неизвестные также рассылают сообщения через WhatsApp, обещая содействие в кадровых назначениях, переводах сотрудников и решении служебных вопросов.

«Хочу подчеркнуть: я не вмешиваюсь в кадровые назначения, служебные и хозяйственные вопросы. Я не даю подобных обещаний, мол, «назначу того или иного на должность» или «переведу кого-либо на другое место работы», и ни у кого не требую денег», — заявил пресс-секретарь президента.

Он призвал руководителей государственных органов и органов местного самоуправления не доверять подобным звонкам и сообщениям.

«Не доверяйте лицам, которые звонят или пишут вам от моего имени! Это мошенники и аферисты. Будьте бдительны!» — предупредил Аскат Алагозов.

По его словам, информация о действиях злоумышленников уже передана в правоохранительные органы.