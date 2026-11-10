В Пограничной службе сменился заместитель председателя
Мирзамира Сыдыкова освободили от должности первого заместителя председателя Государственной пограничной службы. Распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.
На эту должность назначили Жаныбая Юсубалиева.
В открытых источниках подробная биография Жаныбая Юсубалиева отсутствует. Известно, что в начале 2020-х годов он занимал должность начальника управления жилищно-эксплуатационного обеспечения Пограничной службы.
Напомним, Мирзамира Сыдыкова назначили на эту должность 11 марта 2026 года. Он занимался реализацией реформ, направленных на цифровизацию ведомства, внедрение систем видеонаблюдения на контрольно-пропускных пунктах и усиление безопасности государственной границы.