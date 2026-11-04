Минтруда КР и ЮНИСЕФ обсудили поддержку семей, вернувшихся из зон конфликтов

Министерство труда, социального обеспечения и миграции и ЮНИСЕФ обсудили меры поддержки граждан, возвращенных из зон вооруженных конфликтов, и их семей. Речь идет о психологической помощи, подготовке социальных работников и доступе детей к медицинским и образовательным услугам.

Вопросы реинтеграции обсудили на встрече министра труда Аскарбека Имангазиева с главой представительства ЮНИСЕФ в Кыргызстане Самманом Тапа.

Стороны рассмотрели возможность привлечения экспертов ЮНИСЕФ для оценки потребности в психологах, разработки программы наставничества для специалистов и улучшения взаимодействия между государственными ведомствами. Также планируется организовать обучающие мероприятия для социальных работников и репатриированных семей.

Кроме того, стороны обсудили совместные поездки в регионы. Во время них планируют оценить условия жизни вернувшихся семей, определить их потребности и проверить, насколько им доступны социальные, медицинские и образовательные услуги.

Министр также предложил проводить межведомственные встречи, чтобы подводить итоги работы, обсуждать возникающие проблемы и определять дальнейшие меры поддержки.

Самман Тапа выразил готовность поддержать инициативы министерства. В ЮНИСЕФ подчеркнули важность защиты прав детей и помощи семьям, возвращенным из зон конфликтов.

С 2021 по 2025 год в Кыргызстан из Ирака и Сирии вернули 551 гражданина. В 2021-м в рамках гуманитарной миссии «Мээрим» из Ирака доставили 79 детей. В 2022–2024 годах провели шесть этапов операции «Айкөл», в ходе которых из лагерей Сирии вернули 470 человек — 150 женщин и 320 детей. В 2024–2025 годах состоялись дополнительные этапы репатриации.