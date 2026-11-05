Минстрой призвал покупателей проверять законность новостроек через QR-код

Покупателям квартир в новостройках Кыргызстана рекомендуют проверять законность строительства через QR-код, размещенный на паспорте объекта. Об этом на пресс-конференции сообщил министр строительства Нурдан Орунтаев.

По его словам, QR-код ведет на сайт Минстроя, где можно ознакомиться с необходимой информацией об объекте, в том числе с документами на земельный участок, экспертизой и разрешениями на проектирование.

Министр отметил, что такой способ проверки должен упростить для граждан получение информации о законности строительства и избавить их от необходимости самостоятельно разбираться во множестве документов.

Кроме того, министерство проводит реформу системы строительного контроля. В частности, инспекторов обязали использовать боди-камеры, чтобы фиксировать проверки и действия сотрудников на строительных площадках.

Ведомство также усиливает требования к технике безопасности, техническому надзору и соблюдению порядка на объектах.

Нурдан Орунтаев подчеркнул, что строительные площадки относятся к объектам повышенной опасности, поэтому контроль за безопасностью работников и ходом строительства должен быть постоянным.