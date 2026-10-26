Минстрой показал эскизы реконструкции стадиона в Майлуу-Суу

В городе Майлуу-Суу Джалал-Абадской области разработан эскизный проект капитального ремонта и реконструкции городского стадиона, построенного в 1953 году. Об этом сообщает Минстрой.

Проект разработан Майлуу-Суйским городским управлением градостроительства и архитектуры.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/5 Фото Минстроя

Согласно проекту, предусмотрен комплекс работ по обновлению спортивной инфраструктуры стадиона, в том числе:

обновление покрытия футбольного поля и устройство дренажной системы;

обновление беговых дорожек;

строительство баскетбольной и волейбольной площадок;

ремонт западной и восточной трибун;

обновление спортивных и тренировочных залов, раздевалок и душевых;

установка системы освещения футбольного поля;

строительство парковки.

После реализации проекта стадион станет современной спортивной площадкой для жителей города, где можно будет заниматься спортом и проводить соревнования по футболу, волейболу и баскетболу.