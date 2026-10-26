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Минстрой показал эскизы реконструкции стадиона в Майлуу-Суу

23:18, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В городе Майлуу-Суу Джалал-Абадской области разработан эскизный проект капитального ремонта и реконструкции городского стадиона, построенного в 1953 году. Об этом сообщает Минстрой.

Проект разработан Майлуу-Суйским городским управлением градостроительства и архитектуры.

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Фото Минстроя

Согласно проекту, предусмотрен комплекс работ по обновлению спортивной инфраструктуры стадиона, в том числе:

  • обновление покрытия футбольного поля и устройство дренажной системы;
  • обновление беговых дорожек;
  • строительство баскетбольной и волейбольной площадок;
  • ремонт западной и восточной трибун;
  • обновление спортивных и тренировочных залов, раздевалок и душевых;
  • установка системы освещения футбольного поля;
  • строительство парковки.

После реализации проекта стадион станет современной спортивной площадкой для жителей города, где можно будет заниматься спортом и проводить соревнования по футболу, волейболу и баскетболу.

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