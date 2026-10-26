Минстрой показал эскизы реконструкции стадиона в Майлуу-Суу
В городе Майлуу-Суу Джалал-Абадской области разработан эскизный проект капитального ремонта и реконструкции городского стадиона, построенного в 1953 году. Об этом сообщает Минстрой.
Проект разработан Майлуу-Суйским городским управлением градостроительства и архитектуры.
Согласно проекту, предусмотрен комплекс работ по обновлению спортивной инфраструктуры стадиона, в том числе:
- обновление покрытия футбольного поля и устройство дренажной системы;
- обновление беговых дорожек;
- строительство баскетбольной и волейбольной площадок;
- ремонт западной и восточной трибун;
- обновление спортивных и тренировочных залов, раздевалок и душевых;
- установка системы освещения футбольного поля;
- строительство парковки.
После реализации проекта стадион станет современной спортивной площадкой для жителей города, где можно будет заниматься спортом и проводить соревнования по футболу, волейболу и баскетболу.