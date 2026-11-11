Министру чрезвычайных ситуаций Канатбеку Чыныбаеву объявлен строгий выговор

Президент Садыр Жапаров объявил строгий выговор министру чрезвычайных ситуаций Канатбеку Чыныбаеву. Соответствующее распоряжение подписал глава государства.

Как сообщает администрация президента, дисциплинарное взыскание наложено за ненадлежащее исполнение возложенных на министра обязанностей.

При этом в официальном сообщении не уточняется, какие именно нарушения стали основанием для строгого выговора.

Напомним, ранее работа спасательных служб оказалась в центре общественного внимания после трагедии с 14-летним Амиром Кунакуновым, пропавшим в ущелье Ала-Арча. Впоследствии тело подростка было обнаружено.

На фоне трагедии представители общественности критиковали работу МЧС и требовали отставки министра Канатбека Чыныбаева