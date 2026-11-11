USD87.45EUR98.36RUB1.06
24.kg

Министру чрезвычайных ситуаций Канатбеку Чыныбаеву объявлен строгий выговор

12:45, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Президент Садыр Жапаров объявил строгий выговор министру чрезвычайных ситуаций Канатбеку Чыныбаеву. Соответствующее распоряжение подписал глава государства.

Как сообщает администрация президента, дисциплинарное взыскание наложено за ненадлежащее исполнение возложенных на министра обязанностей.

При этом в официальном сообщении не уточняется, какие именно нарушения стали основанием для строгого выговора.

Напомним, ранее работа спасательных служб оказалась в центре общественного внимания после трагедии с 14-летним Амиром Кунакуновым, пропавшим в ущелье Ала-Арча. Впоследствии тело подростка было обнаружено.

На фоне трагедии представители общественности критиковали работу МЧС и требовали отставки министра Канатбека Чыныбаева

 

Материалы по теме

Гибель 14-летнего Амира. В МЧС уволили трех руководителей и возбудили дело

Садыр Жапаров менее чем за сутки собрал максимум подписей для выборов

Садыр Жапаров собрал 40 тысяч подписей для участия в выборах менее чем за сутки

Садыр Жапаров прибыл в Москву для участия в заседании ОДКБ

Замглавы МЧС объяснил, почему вертолет не привлекали к поискам Амира 8 ноября

Садыр Жапаров подал заявление о выдвижении в президенты Кыргызстана

Гибель Амира в «Ала-Арче»: в соцсетях требуют отставки главы МЧС

Последний поход Амира. Кыргызстан требует ответов после трагедии

«У него была целая жизнь впереди». Семья погибшего Амира выступила с заявлением

Кыргызстан отменяет визы с Сейшельскими Островами — президент подписал закон

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Экс-глава Госслужбы миграции Бакытбек Адылов выдвинулся на пост президента

 

Садыр Жапаров менее чем за сутки собрал максимум подписей для выборов

 

Седьмой претендент. Бактыбек Калмаматов выдвинулся в президенты

 

Садыр Жапаров собрал 40 тысяч подписей для участия в выборах менее чем за сутки

 

Садыр Жапаров подал заявление о выдвижении в президенты Кыргызстана

 

Претенденты на пост президента продолжают сбор подписей. Кто набрал больше всех?

 

Общество

В «Тундук» теперь можно узнать, кто запрашивал ваши персональные данные

 

Четыре месяца с грязным воздухом. Почему Бишкек продолжает задыхаться от смога?

 

В аэропорту «Манас» через полтора месяца запустят умную парковку

 

В Историческом музее Бишкека пройдет выставка-продажа «Лейлекские ковры»

 

В Чуйской области спасен пропавший гражданин

 

В Баткенской области дома, полученные при обмене территориями, делят по жребию

 

Атака на Иран

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Франция обвинила Иран в атаке на холодильники в магазинах, которые разморозились

 

Возобновление ударов по Ирану крайне маловероятно, заявил Трамп. Но есть условия

 

В Ормузском проливе подорвались еще два нефтяных танкера

 

Власть

Экс-глава МИД Чингиз Айдарбеков раскритиковал работу ЖК и систему выборов

 

Камила Талиева предложила передать проведение ОРТ государству

 

Жогорку Кенеш образовал депутатскую комиссию по предоставлению гражданам услуг

 

РФ, США и КНР обсуждают ограничение применения ИИ при управлении ядерным оружием

 

В парламенте требуют усилить контроль за продажей вейпов

 

Министру чрезвычайных ситуаций Канатбеку Чыныбаеву объявлен строгий выговор

 

Ситуация вокруг Украины

Почти треть мощностей НПЗ в России выведена из строя — Reuters

 

Переговоры в Абу-Даби: первый раунд завершился, но неизвестно, что обсуждали

 

Трехсторонняя встреча США, РФ и КНР: у Вашингтона и Пекина есть разногласия

 

Переговоры по Украине в Абу-Даби стартуют сегодня: что известно к этому часу

 

Переговоры в Абу-Даби. Украина определилась с составом делегации

 

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18