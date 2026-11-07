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24.kg

Миллиардер из России Александр Машрабов получил гражданство Казахстана

17:30, 07 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Сооснователь американского ИИ-стартапа Higgsfield получил гражданство Казахстана, сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития страны Жаслан Мадиев, пишет телеграм-канал «Контекст».

Соответствующий указ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 30 октября.

Пресс-секретарь Higgsfield заявила агентству Bloomberg, что Машрабов, который в последние годы проживал в США, подал заявление о выходе из российского гражданства. Законодательство Казахстана не допускает наличия у граждан страны гражданства другого государства.

Higgsfield — стартап в сфере генерации видеоконтента с помощью искусственного интеллекта. Он был основан в 2023 году Машрабовым и казахстанцем Ерзатом Дулатом. В 2026 году компанию оценивали в 5,4 миллиарда долларов, доля Машрабова может составлять 20 процентов.

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