Мэр Бишкека рассказал, как будут запускать отопление в городе

Тепло будут подавать всем абонентам одновременно, а на запуск системы потребуется три дня. Об этом сообщил мэр столицы Айбек Джунушалиев.

По словам главы города, решение приняли с учетом температурных показателей. Согласно установленным требованиям, отопление запускают, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится ниже восьми градусов. За этот период средняя температура составила 6,5 градуса.

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«У нас есть обращения жителей: одни говорят, чтобы дали тепло, другие просят подождать. Но у нас есть установленные требования, и мы должны их соблюдать. Поэтому с 28 октября начнем подавать тепло», — заявил мэр.

Он пояснил, что школы, детские сады и больницы нельзя подключить отдельно от остальных потребителей, поскольку система теплоснабжения единая и охватывает около 179 тысяч абонентов.

Мэр озвучил, что тепло начнет поступать в здания столицы 28 октября, а на полноценный запуск системы потребуется три дня.