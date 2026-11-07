Смерть на производстве. Дочь погибшей просит президента о помощи

Гражданка Бегимай Эмил кызы заявила, что уже более двух лет добивается компенсации после смерти матери — медсестры с 34-летним стажем, которая работала в поликлинике № 7. По словам женщины, Шакиана Куренкеева умерла на рабочем месте 23 октября 2024 года после укола, вызвавшего анафилактический шок. С таким обращением она выступила перед президентом Садыром Жапаровым.

Бегимай сообщила, что Минтруда составило акт о несчастном случае на производстве. По ее словам, документ остается в силе, профсоюз и другие органы также признали смерть матери производственной.

По рассказу женщины, суд первой инстанции вынес решение в пользу семьи, но Бишкекский городской суд его отменил. Верховный суд указал на ошибки и отправил дело на повторное рассмотрение. Однако при новом разбирательстве городская коллегия, как утверждает Бегимай, вновь приняла решение не в их пользу.

Она также заявила, что суд отказал ее 80-летней бабушке в компенсации, сославшись на то, что у нее есть другие дети. По словам Бегимай, бабушка страдает тяжелой астмой и последние годы жила с ее семьей.

Жапаров попросил представителя судебной системы принять дочь погибшей, разобраться в обстоятельствах дела и доложить ему.

Президент признал, что в судах по-прежнему встречаются случаи затягивания разбирательств, взяточничества и решений по знакомству, хотя, по его оценке, доверие к судебной системе выросло по сравнению с 2020 годом.