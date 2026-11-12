Бывший глава ЦИК Мамбетжунус Абылов стал десятым претендентом на пост президента
Мамбетжунус Абылов 12 ноября подал в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов заявление о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Кыргызстана в порядке самовыдвижения.
Он стал десятым претендентом на должность главы государства.
Отметим, что прием заявлений о выдвижении завершается сегодня в полночь. Президентские выборы пройдут 27 января 2027 года.
Мамбетжунусу Абылову 72 года.
В 1995–1996 годах возглавлял ЦИК, в 1996–1998 годах занимал пост министра чрезвычайных ситуаций. Позже работал послом Кыргызстана в Малайзии и Турции.
Был в числе фигурантов дела по Кемпир-Абаду (2022 год), позже был оправдан судом.
Напомним, что ранее Объединенное демократическое движение объявило о намерении участвовать в президентских выборах с единым кандидатом. Абылов, выступающий координатором движения, вошел в число четырех претендентов, рассматриваемых на эту роль.