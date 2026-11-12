Бывший глава ЦИК Мамбетжунус Абылов стал десятым претендентом на пост президента

Мамбетжунус Абылов 12 ноября подал в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов заявление о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Кыргызстана в порядке самовыдвижения.

Он стал десятым претендентом на должность главы государства.

Отметим, что прием заявлений о выдвижении завершается сегодня в полночь. Президентские выборы пройдут 27 января 2027 года.