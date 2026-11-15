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Лига наций без Роналду. Португалия разгромно проиграла Дании 1:4

12:31, 15 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Сборная Португалии на домашнем поле уступила команде Дании со счетом 1:4 в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2026/2027. Эта игра стала первой для игроков страны после того, как Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в национальной команде.

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В составе победителей голы забили Пьер-Эмиль Хейбьерг (43-я минута, с пенальти), Расмус Хейлунн (50, 57), Йоаким Андерсен (75). У португальцев отличиться смог только Бернарду Силва (90+4).

Это был первый матч после того, как пятикратный обладатель «Золотого мяча» нападающий Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в команде португальцев.

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«Это был неудачный день для нас. Мы по-прежнему занимаем первое место, и нам пришлось приложить немало усилий, чтобы этого добиться. Но сегодня соперник был лучше нас. Нам нужно продолжать работать и становиться сильнее… При владении мячом нам не удалось найти необходимый баланс, и соперник чувствовал себя комфортно…», — сказал после игры защитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» Рубен Диаш.

По его словам, Роналду повлиял на целое поколение и всю страну.

«Мы всегда будем относиться к нему с теплотой, любовью и восхищением. Ощущается ли болезненнее поражение из-за отсутствия Роналду? Нам очень хотелось посвятить победу Кришу и всем португальцам. Мы продолжим работать и сделаем все возможное, чтобы победить в матче с Уэльсом», — добавил Рубен Диаш.

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