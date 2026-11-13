Кыргызстанцы завоевали семь медалей чемпионата мира по джиу-джитсу

Кыргызстанская спортсменка Саида Сабырова стала чемпионкой мира по джиу-джитсу среди юношей и девушек Abu Dhabi World Youth Jiu-Jitsu Championship 2026, который проходит 11-13 ноября в ОАЭ. Результаты можно посмотреть на сайте AJP Tour.

В возрастной категории Teen среди девушек с оранжевыми и зелеными поясами (до 44 килограммов) участвовали пять спортсменок. Кыргызстанка победила представительниц Казахстана и Бразилии.

Кроме того, у юных спортсменов из КР одна серебряная и пять бронзовых наград в различных категориях.