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24.kg

Кыргызстанцы завоевали семь медалей чемпионата мира по джиу-джитсу

18:00, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Кыргызстанская спортсменка Саида Сабырова стала чемпионкой мира по джиу-джитсу среди юношей и девушек Abu Dhabi World Youth Jiu-Jitsu Championship 2026, который проходит 11-13 ноября в ОАЭ. Результаты можно посмотреть на сайте AJP Tour.

В возрастной категории Teen среди девушек с оранжевыми и зелеными поясами (до 44 килограммов) участвовали пять спортсменок. Кыргызстанка победила представительниц Казахстана и Бразилии.

Кроме того, у юных спортсменов из КР одна серебряная и пять бронзовых наград в различных категориях.

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