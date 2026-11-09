Кыргызстанцы завоевали пять медалей на мировых соревнованиях по унибою

Кыргызстанские спортсмены завоевали одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою в Кемерове. Об этом сообщил президент Федерации унибоя Торокелди Рысмендеев.

Соревнования прошли с 1 по 8 ноября в Кемерове (Россия). В них участвовали 1 тысяча 200 спортсменов разных возрастных категорий из 37 стран. Поединки проводились в двух дисциплинах — универсальный бой и универсальный бой лайт.

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Среди спортсменов 18–20 лет золотую медаль завоевал Рамазан Айткулов, выступавший в весовой категории до 75 килограммов.

Среди взрослых серебряными призерами стали Кубанычбек Акматбеков — в категории до 60 килограммов в дисциплине «лайт», Женишбек Мамбетов — до 80 килограммов и Бектемир Садырбеков — до 85 килограммов.

Акылбек Ыманбеков завоевал бронзовую медаль в классическом универсальном бое.