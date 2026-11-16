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24.kg

Кыргызстан и Узбекистан будут учитывать стаж при назначении пенсий

14:34, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

Комитет Жогорку Кенеша по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам в первом чтении одобрил законопроект о ратификации соглашения между Кыргызстаном и Узбекистаном о государственном социальном страховании и пенсионном обеспечении. Документ предусматривает взаимный учет страхового стажа граждан двух стран при назначении пенсий.

Соглашение было подписано 30 июля 2026 года в Чолпон-Ате во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан.

Согласно документу, граждане обеих стран смогут рассчитывать на учет страхового стажа, полученного как в Кыргызстане, так и в Узбекистане. Если стажа, приобретенного в одной стране, недостаточно для назначения пенсии, его дополнят периодами работы в другой стране. При этом совпадающие по времени периоды суммироваться не будут.

Каждая страна будет назначать и выплачивать пенсию по своему законодательству. Размер выплат будут рассчитывать с учетом заработной платы и страховых взносов, полученных на территории государства, которое назначает пенсию.

Соглашение распространяется на пенсии по возрасту, инвалидности и потере кормильца, пенсионные накопления, а также пособия на погребение.

Предусмотрена возможность получать назначенную пенсию независимо от того, в какой из двух стран проживает гражданин. Выплаты будут производиться без удержания расходов на доставку. Исключение составят выплаты, для получения которых законодательство требует постоянного проживания в стране.

По данным ГНС, в 2025 году за 8 тысяч 288 граждан Узбекистана, работавших в Кыргызстане, были уплачены страховые взносы на общую сумму 86,4 миллиона сомов. В свою очередь, по оценкам Министерства иностранных дел, в Узбекистане работают около 6 тысяч 300 граждан Кыргызстана.

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