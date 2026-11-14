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24.kg

Кыргызстан и Азербайджан договорились о международных автоперевозках

20:22, 14 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Кыргызстан и Азербайджан будут развивать международное автомобильное сообщение. Кабинет министров утвердил соответствующее соглашение между правительствами двух стран. Постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Соглашение подписано 31 июля 2026 года в Чолпон-Ате. Документ касается международного автомобильного сообщения между КР и Азербайджаном.

Утверждение соглашения является одним из внутригосударственных этапов, необходимых для его вступления в силу.

Министерству иностранных дел Кыргызстана поручено уведомить азербайджанскую сторону о завершении соответствующих процедур.

Сотрудничество в сфере автомобильного сообщения имеет значение для транспортных связей КР с Азербайджаном и развития международных грузовых перевозок.

Постановление вступит в силу через 10 дней.

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