Кыргызстан и Азербайджан договорились о международных автоперевозках
Кыргызстан и Азербайджан будут развивать международное автомобильное сообщение. Кабинет министров утвердил соответствующее соглашение между правительствами двух стран. Постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.
Соглашение подписано 31 июля 2026 года в Чолпон-Ате. Документ касается международного автомобильного сообщения между КР и Азербайджаном.
Утверждение соглашения является одним из внутригосударственных этапов, необходимых для его вступления в силу.
Министерству иностранных дел Кыргызстана поручено уведомить азербайджанскую сторону о завершении соответствующих процедур.
Сотрудничество в сфере автомобильного сообщения имеет значение для транспортных связей КР с Азербайджаном и развития международных грузовых перевозок.
Постановление вступит в силу через 10 дней.