Кыргызстан и Азербайджан договорились о международных автоперевозках

Кыргызстан и Азербайджан будут развивать международное автомобильное сообщение. Кабинет министров утвердил соответствующее соглашение между правительствами двух стран. Постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Соглашение подписано 31 июля 2026 года в Чолпон-Ате. Документ касается международного автомобильного сообщения между КР и Азербайджаном.

Утверждение соглашения является одним из внутригосударственных этапов, необходимых для его вступления в силу.

Министерству иностранных дел Кыргызстана поручено уведомить азербайджанскую сторону о завершении соответствующих процедур.

Сотрудничество в сфере автомобильного сообщения имеет значение для транспортных связей КР с Азербайджаном и развития международных грузовых перевозок.

Постановление вступит в силу через 10 дней.