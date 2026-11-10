Квартира в Бишкеке превратилась в собачий приют. Выявлено более 15 собак

В Бишкеке жители многоквартирного дома пожаловались на соседку, которая содержит в квартире более 15 собак. По словам жильцов, помещение завалено мусором, а условия содержания животных вызывают опасения из-за антисанитарии. Инцидент произошел в доме № 57 на проспекте Чингиза Айтматова.

Как сообщили в Ленинской районной администрации, от жителей поступили многочисленные жалобы на содержание большого количества животных в квартире.

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После обращений была создана специальная комиссия с участием соответствующих городских служб. Специалисты выехали на место и провели проверку.

По итогам проверки владелица животных обязалась в течение недели вывезти собак из квартиры и разместить их в другом месте.

Если в установленный срок требование не будет выполнено, городские службы рассмотрят вопрос о принудительном перемещении животных в специализированное место содержания.

При этом в сообщении районной администрации не уточняется, в каких условиях содержались собаки, проводилась ли санитарная обработка квартиры и были ли выявлены нарушения ветеринарных требований.