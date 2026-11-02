Курьерский форсаж. В центре Бишкека мотоциклист устроил опасное шоу

В центре Бишкека заметили мотоциклиста с курьерской сумкой, который устроил опасный заезд по ночным улицам столицы. Кадры необычного «форсажа» появились в социальных сетях.

На видео видно, как водитель двухколесного транспорта движется по проезжей части на заднем колесе, высоко подняв переднее. При этом за его спиной находится большая желтая сумка, похожая на те, которыми пользуются курьеры служб доставки.

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Экстремальный трюк выполняется прямо на городской дороге, где могут находиться другие участники движения.

Подобные маневры создают угрозу не только для самого водителя, но и для автомобилистов и пешеходов.