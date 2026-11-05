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24.kg

Криштиану Роналду объявил об уходе из сборной Португалии

17:04, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анвар АБДУЛЛАЕВ
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Криштиану Роналду объявил о завершении выступлений за сборную Португалии после 23 лет в национальной команде. Прощальное обращение 41-летний футболист опубликовал в соцсетях 5 ноября.

Нападающий признался, что решение далось ему непросто. По его словам, пришло время передать футболку с седьмым номером следующему поколению.

«Это решение было непростым для меня, но некоторые решения принимаются не только головой, но и сердцем», — сказал Криштиану Роналду.

Роналду дебютировал за сборную Португалии в августе 2003 года. За национальную команду он провел 234 матча и забил 146 голов, установив мировые рекорды по обоим показателям в мужском футболе. Вместе со сборной нападающий выиграл чемпионат Европы 2016 года и дважды стал победителем Лиги наций.

На чемпионате мира 2026 года Португалия уступила Испании в 1/8 финала со счетом 0:1. После турнира пост главного тренера покинул Роберто Мартинес, а команду возглавил Жорже Жезуш.

Последний приезд, в сентябре, Роналду в сборную завершился скандалом: футболист покинул расположение команды после того, как главный тренер Жорже Жезуш оставил его в запасе на матч с Норвегией.

Позднее он обвинил тренера в нарушении договоренностей, извинился перед партнерами и болельщиками, но тогда заявил о готовности продолжить выступления за Португалию.

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