17 ноября 2026 года наступило, однако обещанного в социальных сетях «цифрового апокалипсиса» не произошло. Интернет продолжает работать, банковские счета не обнулились, а глобального отключения электричества не случилось.

В последние недели пользователи социальных сетей активно обсуждали слухи о том, что 17 ноября мир якобы столкнется с крупнейшей в истории кибератакой. Согласно пугающим сообщениям, неизвестные хакеры должны были одновременно взломать крупнейшие банки, уничтожить информацию о счетах клиентов и оставить человечество без интернета на три месяца.

Некоторые пользователи настолько серьезно восприняли предупреждения, что начали запасаться продуктами, водой и наличными деньгами.

Как выяснили журналисты и специалисты по проверке фактов, история началась с публикации пользователя социальной сети X под ником Wesley. В конце октября он сообщил о якобы готовящейся глобальной атаке, сославшись на анонимный источник в даркнете.

При этом никаких доказательств автор не представил. Позднее он сам признал, что информация не подтверждена и может оказаться ложной.

Дополнительную популярность слухам придало предполагаемое предсказание из мультсериала «Симпсоны».

Пользователи вспомнили эпизод 2023 года, в котором жители вымышленного Спрингфилда остаются без электричества. В серии действительно фигурирует дата 17 ноября, однако никаких упоминаний глобальной кибератаки, отключения интернета во всем мире или событий 2026-го в ней нет.

Еще одним поводом для паники стала запланированная на 17 ноября проверка американской системы экстренного оповещения.

В США действительно назначили тестирование системы, предусматривающее кратковременную передачу специального сигнала по радио и телевидению. Однако мероприятие не предполагает отключения электричества, банковских систем или интернета.

Специалисты по кибербезопасности отмечают, что реальные хакерские атаки могут приводить к серьезным сбоям отдельных сервисов и инфраструктуры. Однако никаких достоверных свидетельств подготовки глобальной катастрофы именно 17 ноября обнаружено не было.

Между тем пользователи социальных сетей уже начали высмеивать несбывшееся предсказание — главной неприятностью 17 ноября оказался не конец света, а необходимость идти на работу.

Таким образом, очередное интернет-пророчество об апокалипсисе пока не сбылось. При этом 17 ноября еще продолжается, но никаких оснований ожидать объявленной глобальной катастрофы нет.