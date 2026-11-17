Члены комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша одобрили во втором чтении законопроект «О ратификации соглашения о предоставлении финансирования проекта «Улучшение водоснабжения и санитарии в сельских населенных пунктах Ошской области» между КР и Евразийским фондом стабилизации и развития».

Как отметил на заседании замглавы Минсельхоза Мирбек Дуйшеев, на водоснабжение сел Ошской области ЕФСР предоставит 60 миллионов долларов.

«В рамках соглашения планируются обеспечение более 178 тысяч населения сел Кара-Суйского и Узгенского районов централизованной безопасной питьевой водой и улучшение санитарных условий», — добавил он.

Финансирование в рамках проекта составляет 66,7 миллиона долларов, из которых 60 миллионов — это кредит ЕФСР. Он выдается на 20 лет, в том числе с восьмилетним льготным периодом, с процентной ставкой 1 процент в год.