Команда «Достук» стала чемпионом Кыргызстана по футболу среди женщин 2026 года
Команда «Достук» стала чемпионом Кыргызстана по футболу среди женщин 2026 года. Об этом сообщает КФС.
Заключительный поединок нынешнего сезона состоялся сегодня, 6 ноября, в Бишкеке. На поле встретились команды «Азиягол» и «Достук».
«Достук» одержал победу со счетом 2:0 и обошел соперника в турнирной таблице, вырвав чемпионский титул и золотые медали.
В следующем году «Достук» будет представлять Кыргызстан в Лиге чемпионов Азии.