Команда «Достук» стала чемпионом Кыргызстана по футболу среди женщин 2026 года. Об этом сообщает КФС.

Заключительный поединок нынешнего сезона состоялся сегодня, 6 ноября, в Бишкеке. На поле встретились команды «Азиягол» и «Достук».

«Достук» одержал победу со счетом 2:0 и обошел соперника в турнирной таблице, вырвав чемпионский титул и золотые медали.

В следующем году «Достук» будет представлять Кыргызстан в Лиге чемпионов Азии.