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24.kg

Китай и Ближний Восток создадут инвестиционный фонд для Центральной Азии

21:23, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Китай, Оман, Турция и Узбекистан объединят усилия для инвестиций в компании Центральной Азии и Закавказья. Для этого создадут фонд прямых инвестиций CACPEF (Central Asia and Caucasus Private Equity Fund), сообщает ЕАБР.

Среди участников:

  • Китайская инвестиционная корпорация (CIC);
  • инвестиционное управление Омана (OIA);
  • Фонд реконструкции и развития Узбекистана;
  • турецкий фонд OYAK;
  • ЕАБР.

К проекту также присоединятся другие финансовые институты региона.

Фонд будет вкладывать деньги в перспективные компании. Инвесторы рассчитывают помочь бизнесу получить доступ к технологиям, отраслевым знаниям и новым рынкам.

Участники проекта также рассчитывают укрепить экономические связи региона с Китаем и Ближним Востоком.

ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 годов реализует три мегапроекта: «Водноэнергетический комплекс Центральной Азии», «Евразийский транспортный каркас», «Евразийская товаропроводящая сеть».

Кыргызстан входит в число государств — участников ЕАБР и потенциально может оказаться в географии инвестиций нового фонда.

Однако конкретные проекты в КР пока не объявлены. Участники инициативы также не раскрыли планируемый размер фонда, объем первоначального капитала и сроки начала финансирования.

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