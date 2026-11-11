«Каждый день страшные события»: Гуля Кожокулова о ситуации на дорогах столицы

Депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова заявила о серьезной ситуации с безопасностью дорожного движения в Бишкеке. По ее словам, жители столицы сталкиваются не только с пробками, но и с постоянной угрозой для жизни и здоровья на дорогах и даже тротуарах.

Выступая на заседании парламента, нардеп обратила внимание на участившиеся сообщения о дорожно-транспортных происшествиях, в том числе на случаи наездов на пешеходов со смертельным исходом.

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«Каждый день в средствах массовой информации появляются новости о том, что сбили женщину, насмерть сбили человека на пешеходном переходе. Мы живем в мирное время, но каждый день происходят страшные события. Столько жертв и пострадавших — как среди пешеходов, так и среди водителей! Кто за это отвечает?» — спросила она.

Гуля Кожокулова также поинтересовалась, кто несет ответственность за безопасность дорожного движения в столице — мэрия или Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения?

Отдельно депутат раскритиковала отсутствие действенных мер по регулированию движения электросамокатов и мопедов. По ее словам, чиновники и депутаты Бишкекского городского кенеша до сих пор не приняли необходимых решений, несмотря на растущую обеспокоенность горожан.

Гуля Кожокулова напомнила, что Закон «О дорожном движении» предусматривает возможность введения ограничений или запретов, если этого требует ситуация.

«Люди уже боятся ходить по тротуарам — их постоянно сбивают, наносят увечья. Хочу спросить мэра: для кого предусмотрена столица — для граждан или для автомобилей и мопедов? Почему мы не можем чувствовать себя безопасно на дорогах?» — заявила она.

Нардеп призвала ответственные органы обратить внимание на проблему и принять меры для защиты пешеходов.