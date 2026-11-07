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Кант получил 8,13 миллиарда сомов инвестиций. Как распределили средства

12:16, 07 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айдана МУСАЛИЕВА

За 2021–2026 годы в три крупных предприятия города Кант вложили 8,13 миллиарда сомов и создали 944 рабочих места. Об этом Садыру Жапарову сообщили во время рабочей поездки по Чуйской области.

По данным администрации президента, в Кантский цементный завод инвестировали 5,25 миллиарда сомов, в компанию «Стилекс» — 1,92 миллиарда, в предприятие «БекемБлок» — 962 миллиона сомов.

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В городе также отремонтировали шесть школ и семь детских садов, восстановили два детсада, обновили парк и построили два сквера. Продолжается строительство школы на 500 мест и дополнительного корпуса школы № 1 имени Зубкова на 250 мест. Среди планов — строительство завода по переработке отходов, муниципального рынка и зоны легкой промышленности. Власти также обозначили необходимость построить очистные сооружения и канализационные сети.

Сообщается, что в Иссык-Атинском районе за девять месяцев 2026 года открыли восемь крупных промышленных предприятий. До конца года планируют запустить еще четыре, а на 2027-й намечено открытие 15 объектов.

За последние пять лет в районе построили 67 социальных объектов и заасфальтировали 128,51 километра дорог. В сельском хозяйстве выросла урожайность: сбор сахарной свеклы увеличился с 405 центнеров с гектара в 2021 году до 700–750 центнеров в 2026-м.

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