Кадровые изменения в Кыргызстане: увольнения в МЧС, новые послы и глава НЭСК

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Увольнения в Министерстве чрезвычайных ситуаций КР.

По итогам проверки президент Садыр Жапаров объявил строгий выговор министру чрезвычайных ситуаций Канатбеку Чыныбаеву за серьезные недостатки в организации работы и недостаточный ведомственный контроль.

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Решениями председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева освобождены от должностей заместитель министра чрезвычайных ситуаций Алмазбек Асанов и начальник центра управления в кризисных ситуациях МЧС Азис Эгембердиев. Кроме того, уволен начальник Государственного центра подготовки спасателей МЧС Тынарбек Мурашов.

После гибели 14-летнего Амира Кунакунова в ущелье Ала-Арча в системе Министерства чрезвычайных ситуаций произошли кадровые перестановки. На фоне трагедии представители общественности критиковали работу МЧС и требовали отставки министра Канатбека Чыныбаева.

Союзбек Надырбеков освобожден от должности первого замминистра культуры

Союзбек Надырбеков освобожден от должности первого заместителя министра культуры, информации и молодежной политики по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Отметим, Союзбек Надырбеков работал первым замминистра с марта 2025 года.

Сменились послы Кыргызстана в нескольких странах.

Айдит Эркин назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Пакистане.

Айдит Эркин освобожден от ранее занимаемой должности посла в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге, а также от должности постоянного представителя КР при Европейском Союзе.

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Напомним, назначенный в июле 2025 года послом КР в Пакистане Кылычбек Султан подал заявления об уходе в апреле 2026 года. С тех пор должность оставалась вакантной.

Асеин Исаев назначен послом Кыргызстана в Бельгии.

Асеин Исаев в 2015–2020 годах уже работал послом КР во Франции и Бельгии.

Идрис Кадыркулов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Украине.

Идрис Кадыркулов занимал этот пост с 25 января 2022 года.

В апреле 2023-го его также назначили послом КР в Молдове, Болгарии и Румынии по совместительству с резиденцией в Киеве.

До дипломатической службы Идрис Кадыркулов возглавлял Государственный комитет национальной безопасности с апреля 2018 года по май 2019-го. Он ушел в отставку на фоне скандала вокруг закупки биометрических паспортов

Перестановки в Генпрокуратуре КР.

Жыргалбек Курманбеков стал военным прокурором Ошского гарнизона.

Ранее Жыргалбек Курманбеков занимал должность директора Службы судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре.

Вместо него Службу возглавил Таалайбек Айбашев.

В Государственной пограничной службе произошли кадровые изменения

Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции КР Жаныбай Юсубалиев назначен заместителем председателя Государственной пограничной службы.

Мирзамир Сыдыков освобожден от занимаемой должности первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Кыргызской Республики — начальника Главного штаба.

Другим распоряжением Майрамбек Исманалиев назначен первым заместителем председателя Государственной пограничной службы Кыргызской Республики — начальником Главного штаба.

Майрамбек Исманалиев родился 30 апреля 1979 года. Окончил Бишкекское высшее военное училище, Пограничную академию ФСБ России, Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

В пограничных органах с 1999 года. Возглавлял пограничные отряды и управления по Нарынской, Таласской, Иссык-Кульской и Ошской областям, а с февраля по ноябрь 2026 года командовал войсковой частью 2032.

Рустам Сакиев назначен генеральным директором ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»

Соответствующее решение принял совет директоров компании.

Рустам Сакиев работает в энергетической отрасли Кыргызстана с 2011 года. Окончил Кыргызский государственный технический университет имени И.Раззакова по специальности «Электроснабжение».

До этого НЭСК возглавлял Ильгиз Сыдыгалиев. 2 ноября совет директоров освободил его от должности в связи с переходом на другую работу.

Талантбек Иманакун уулу возглавил дирекцию по управлению санаториями при управделами президента.

Бывший заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Талантбек Иманакун уулу возглавил дирекцию по управлению деятельностью санаторно-курортных, оздоровительных и туристических объектов при управлении делами президента. Он указан директором учреждения на официальном сайте ведомства. Дата назначения не уточняется.

До этого дирекцию по управлению курортами возглавлял Данияр Токтотемиров.

Талантбек Иманакун уулу в свое время работал в системе мэрии Бишкека. В 2016–2018 годах возглавлял управление землепользования и строительства, в 2018–2019 годах — управление муниципального имущества. Позже руководил столичным подразделением Госэкотехинспекции, городским управлением архитектурно-строительного контроля и департаментом государственного архитектурно-строительного контроля.

Аидлан Абдылдаев избран председателем Федерации профсоюзов Кыргызстана

Мурадил Джумадилде уулу покинул пост председателя Федерации профсоюзов.

Он возглавил Федерацию профсоюзов в феврале 2024 года, сменив Эмиля Кызаева.

Его место занял Аидлан Абдылдаев. Ранее он работал в системе профсоюзов. В частности, возглавлял отраслевой профсоюз работников промышленности, коммунально-бытового обслуживания и предпринимательства Кыргызстана.

Айбек Таалайбек уулу стал депутатом горкенеша Оша.

Полномочия депутата Ошского городского кенеша Дамира Калыкбердиева (фракция «Мурас») прекращены на основании его заявления. Мандат передан следующему кандидату Айбеку Таалайбек уулу.

Кыргызстанец Кубанычбек Омуралиев избран президентом Тюркского инвестиционного фонда.

Решение единогласно принял Совет управляющих — высший орган управления фонда. В нем представлены шесть стран-участниц: Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.

Омуралиев сменил первого президента фонда Багдада Амреева.

Новый руководитель обладает более чем 30-летним опытом работы в дипломатии, региональном экономическом сотрудничестве и управлении международными организациями.

О кадровых перестановках с 2 по 6 ноября читайте здесь.