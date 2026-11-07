USD87.45EUR97.75RUB1.08
24.kg

Кадровые изменения в Кыргызстане: увольнения в НЭСК и новый мэр Кара-Балты

11:00, 07 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Увольнения в ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

В ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» освободили от должности генерального директора Ильгиза Сыдыгалиева.

Читайте по теме
В Кыргызстане не хватает участковых — МВД

Он покинул пост в связи с переходом на другую работу.

Также от должности заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестициям освободили Искандера Адиева.

Вместо него назначен Гулжигит Мурзакаримов. Ему поручили заниматься реализацией инвестиционных проектов, развитием капитального строительства и модернизацией электрических сетей.

Мэром Кара-Балты стал Асылбек Женишбек.

Асылбек Женишбек родился в 1988 году, окончил Академию ФСБ России. В разные годы работал в ГКНБ, Министерстве энергетики, Министерстве природных ресурсов, Кыргызской геологической службе и других государственных структурах.

С 14 августа 2025 года занимал должность главы государственной администрации Лейлекского района Баткенской области.

Предыдущий мэр Кара-Балты Алмазбек Исаков покинул должность в сентябре 2026 года. Он возглавлял город с 5 февраля. Официальные причины его ухода не сообщались.

Улан Молдодосов назначен замдиректора Госагентства физкультуры и спорта.

Улан Молдодосов родился 18 июня 1976 года. Заслуженный мастер спорта КР по тяжелой атлетике, участник летних Олимпийских игр в Афинах и Пекине, двукратный победитель Кубка Азии, золотой и двукратный серебряный призер чемпионата Азии.

С 1998 года занимался тренерской деятельностью и подготовкой тяжелоатлетов, а с 2010 по 2024 год руководил Специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва (СДЮШОР) по тяжелой атлетике в Бишкеке.

С февраля 2026 года по настоящее время был начальник управления по развитию физической культуры, инфраструктуры и массового спорта в регионах Госагентства физической культуры.

О кадровых перестановках с 26 по 30 октября читайте здесь.

Материалы по теме

Генерального директора НЭСК Ильгиза Сыдыгалиева освободили от должности

В Кыргызстане не хватает участковых — МВД

Кадровые изменения в Кыргызстане: кто не проработал и недели

Продержался полгода. В ГП «Кыргызфармация» уволился очередной директор

В Минтрансе Кыргызстана появится четвертый заместитель главы

В ОшГПУ сменился ректор. Кто возглавил вуз

После Нового года чиновников ждет разбор полетов — Садыр Жапаров

Бактыбек Молдобаев стал директором департамента наземного и водного транспорта

В мэрии Бишкека произошли кадровые изменения

Кыялбек Тойчиев назначен директором телеканала «НТРК Ош»

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Исхак Масалиев выдвинул свою кандидатуру на должность президента

 

ЦИК предупредила чиновников о недопустимости вмешательства в выборы

 

Оппозиция готовит единого кандидата в президенты. Названы четыре претендента

 

ОБСЕ изучает целесообразность отправки наблюдателей на выборы президента в КР

 

Военных в Кой-Таше готовят к выборам президента. ЦИК проверила систему

 

Четвертый претендент на пост президента подал заявление в ЦИК

 

Общество

Минздрав представил стратегию по профилактике неинфекционных заболеваний

 

От Средиземья до поддельных сумок: премьеры сериалов на следующей неделе

 

Электрокар BYD разогнался до 503 километров в час и установил рекорд скорости

 

Октябрь 2026 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

 

Привлекать ли иностранцев к работе водителями в Бишкеке? Итоги опроса

 

Нарынские мастерицы превращают альчики в массажные накидки для авто

 

Атака на Иран

В Иране раздают йодосодержащие таблетки в связи с угрозой ядерного удара США

 

Прекратить финансирование войны против Ирана требуют в Сенате США

 

Тегеран тоже празднует поражение Трампа и его партии на выборах в Конгресс США

 

Выборы в Конгресс. Демократы США празднуют убедительную победу над Трампом

 

В Иране выпустили инструкцию для населения на случай ядерного удара

 

Предотвращение эскалации. Катар выступает посредником между Ираном и США

 

Экономика

После победы демократов в Конгрессе рухнул фондовый рынок США

 

Мировые цены на продовольствие снизились в октябре, сахар продолжает дорожать

 

Цифровой сом подключат к системе межбанковских расчетов Кыргызстана

 

Курс валют в банках Кыргызстана на 6 ноября: евро немного подешевел

 

Внешний долг стран с низким уровнем дохода достиг рекордных $9,4 триллиона

 

В Гонконге будут курсировать около 1,5 тысячи такси с символикой СФИТ «Тамчи»

 

Власть

Кант получил 8,13 миллиарда сомов инвестиций. Как распределили средства

 

Госсекретарь поздравил кыргызстанцев с Днем истории и памяти предков

 

В Нарынской области построят парк энергоемких низкоуглеродных производств

 

Садыр Жапаров рассказал, за что уволили директора «Учкуна»

 

Трамп объявил Овальный кабинет «национальным памятником». Его нельзя менять

 

Узбекистан предложил странам ШОС объединиться против интернет-вербовки молодежи

 

Ситуация вокруг Украины

Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение, касающееся Европы

 

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 

Швейцария тоже отменила санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана

 

Китай подтвердил, что ведет переговоры о трехсторонней встрече с США и Россией

 

Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена, заявил Александр Лукашенко

 

Общество

Минздрав представил стратегию по профилактике неинфекционных заболеваний

 

В Кыргызстане детям с тяжелыми нарушениями слуха проведут бесплатные операции

 

В Иране раздают йодосодержащие таблетки в связи с угрозой ядерного удара США

 

От Средиземья до поддельных сумок: премьеры сериалов на следующей неделе

 

Электрокар BYD разогнался до 503 километров в час и установил рекорд скорости

 

Октябрь 2026 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18