Кадровые изменения в Кыргызстане: увольнения в НЭСК и новый мэр Кара-Балты

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Увольнения в ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

В ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» освободили от должности генерального директора Ильгиза Сыдыгалиева.

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Он покинул пост в связи с переходом на другую работу.

Также от должности заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестициям освободили Искандера Адиева.

Вместо него назначен Гулжигит Мурзакаримов. Ему поручили заниматься реализацией инвестиционных проектов, развитием капитального строительства и модернизацией электрических сетей.

Мэром Кара-Балты стал Асылбек Женишбек.

Асылбек Женишбек родился в 1988 году, окончил Академию ФСБ России. В разные годы работал в ГКНБ, Министерстве энергетики, Министерстве природных ресурсов, Кыргызской геологической службе и других государственных структурах.

С 14 августа 2025 года занимал должность главы государственной администрации Лейлекского района Баткенской области.

Предыдущий мэр Кара-Балты Алмазбек Исаков покинул должность в сентябре 2026 года. Он возглавлял город с 5 февраля. Официальные причины его ухода не сообщались.

Улан Молдодосов назначен замдиректора Госагентства физкультуры и спорта.

Улан Молдодосов родился 18 июня 1976 года. Заслуженный мастер спорта КР по тяжелой атлетике, участник летних Олимпийских игр в Афинах и Пекине, двукратный победитель Кубка Азии, золотой и двукратный серебряный призер чемпионата Азии.

С 1998 года занимался тренерской деятельностью и подготовкой тяжелоатлетов, а с 2010 по 2024 год руководил Специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва (СДЮШОР) по тяжелой атлетике в Бишкеке.

С февраля 2026 года по настоящее время был начальник управления по развитию физической культуры, инфраструктуры и массового спорта в регионах Госагентства физической культуры.

О кадровых перестановках с 26 по 30 октября читайте здесь.