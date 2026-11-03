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IT-миллионер Адам Робинсон погиб при крушении самолета во Флориде

11:54, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В США бизнес-джет упал на жилой район, погибли девять человек. Среди них IT-миллионер Адам Робинсон. Он летел с женой и двумя маленькими детьми. Они тоже погибли при крушении самолета во Флориде.

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На борту также находились двое друзей семьи, няня и два пилота. Дочерям Эмме было 4 года, сыну Чарли — 2 года.

Робинсон был основателем и гендиректором IT-компаний Retention и RB2B. Его жена Хелен незадолго до трагедии рассказывала, что семья собирается переехать в Аспен.

Причина крушения пока не установлена. По предварительным данным, самолет попал в сильную турбулентность и начал обледеневать. По предварительным данным, Bombardier Learjet 60 летел из Техаса на Багамские острова, однако внезапно начал резко терять высоту и разбился в округе Палм-Бич, штат Флорида. На месте падения размещались модульные дома и трейлер-парк. По информации Fox News, катастрофа произошла примерно в 14 километрах от резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

Погибли все девять человек, находившиеся на борту, о пострадавших на земле не сообщалось. Власти округа Палм-Бич эвакуировали около 600 человек из района падения бизнес-джета.

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