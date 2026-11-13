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Инвестиции в $10 миллионов направят на производство бронетехники в Кыргызстане

10:23, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В Кыргызстане реализуется инвестиционный проект по организации производства и сборки легкобронированной автомобильной техники военного и гражданского назначения. Объем инвестиций составляет 10 миллионов долларов США, планируется создать 30 новых рабочих мест.

12 ноября 2026 года глава Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбек Сабиров посетил ОсОО «С. М. ИЛБИРС», чтобы ознакомиться с ходом реализации проекта и провести мониторинг его исполнения.

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Во время визита были рассмотрены текущий этап реализации проекта, производственные возможности предприятия и перспективы дальнейшего развития производства.

Равшанбек Сабиров подчеркнул важность подобных инвестиционных проектов для укрепления промышленного потенциала страны, внедрения современных технологий, создания рабочих мест и расширения отечественных производственных возможностей.

 

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