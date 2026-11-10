Интерактивную карту госимущества разработали в Кыргызстане. Об этом сегодня в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Госагентства по управлению госимуществом Бексултан Токонов.

По его словам, ведомство уделяет большое внимание цифровизации.

«Раньше на составление и обновление госреестра государственного имущества предусматривали от 20 до 23 миллионов сомов. Совместно с ГУ «Кызмат» мы разработали модернизированный реестр госимущества. Теперь в онлайн-режиме можно получить оперативные данные о том или ином объекте. В этом реестре включено все госимущество, начиная с приобретения независимости», — сказал Бексултан Токонов.

Он добавил, что разработана интерактивная карта госимущества. Она уже работает в тестовом режиме.

«Реестр и карту запустим в боевой режим с января 2027 года. Карта интегрирована с данными ГУ «Кызмат», «Кадастра», Минюста, муниципальными службами и другими органами. В ней будет доступна вся информация о передаче или продаже госимущества», — отметил Токонов.