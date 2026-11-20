Пользователи Instagram теперь могут редактировать сторис уже после публикации, не теряя при этом просмотры, лайки и ответы. Обновление позволяет вносить изменения в течение 15 минут после публикации, пишет DW.

Как сообщил глава Instagram Адам Моссери, пользователи смогут исправлять текст, менять музыку, редактировать стикеры и рисунки. Ранее для исправления опечаток или добавления забытой песни приходилось удалять сторис и начинать все заново.

Чтобы изменить опубликованную историю, нужно открыть ее, нажать на меню с тремя точками в правом нижнем углу экрана и выбрать пункт Edit Story.

Кроме того, Instagram анонсировал новые шрифты, цвета и формы для стикеров. Компания также обновляет интерфейс выбора нескольких фотографий, а пользователи получат дополнительные варианты размытия, цветных и градиентных фонов для сторис.