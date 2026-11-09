Гражданин оштрафован за разведение костра внутри палатки на берегу Иссык-Куля

На основании видеозаписи, распространившейся в социальных сетях, в селе Кош-Куль Иссык-Кульской области выявлен факт разведения костра в неустановленном месте на берегу озера. В отношении нарушителя приняты меры административного характера.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором неизвестные граждане установили палатку на берегу озера и развели внутри нее костер.

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По данному факту сотрудники Иссык-Кульского регионального управления Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора провели проверку на месте. В ходе проверки факт нарушения законодательства подтвердился.

Установлено, что инцидент произошел на прибрежной территории профессионального лицея № 85 в селе Кош-Куль.

По итогам проверки в отношении гражданина, виновного в разведении костра в неустановленном месте, приняты меры административного воздействия по соответствующей статье Кодекса о правонарушениях.