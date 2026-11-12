Google открыла доступ к самой мощной ИИ-модели Gemini 4 Carbon⁠

Корпорация Google открыла широкий доступ к своей самой мощной ИИ-модели Gemini 4 Carbon⁠. ИИ предназначен для сложных задач программирования, научных исследований и кибербезопасности.

В конце октября ее представили ограниченному кругу компаний, специализирующихся на кибербезопасности. Теперь модель стала доступна разработчикам, корпоративным клиентам, ученым и обычным пользователям.

По данным компании, Carbon рассчитана на сложные задачи, требующие глубокого анализа и многоэтапных рассуждений. Среди основных направлений — разработка и отладка программного обеспечения, научные исследования, поиск уязвимостей и работа с большими массивами данных.

Для большинства повседневных задач и стандартной разработки Google рекомендует использовать Gemini 4 Argon, которая работает быстрее и требует меньше ресурсов.

В ходе первых испытаний Carbon помогла специалистам обнаружить уязвимости нулевого дня. Также модель показала результаты в прогнозировании структуры белков, что может применяться при разработке лекарств. Google предоставит 10 тысячам ученых бесплатный доступ к ней на шесть месяцев для проведения исследований.

Gemini 4 Carbon уже доступна в Google AI Studio и Gemini для бизнеса. Подписчики Google AI Ultra также получат доступ к модели в приложении Gemini, поиске и платформе Antigravity.