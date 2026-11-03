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ГКНБ КР выявил системную коррупционную схему на постах весогабаритного контроля

10:27, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики установил факты побора денежных средств на систематической основе в деятельности весогабаритного контроля (ВГК) от водителей большегрузных автомашин за беспрепятственный проезд транспортных средств с нарушением установленных весогабаритных норм.

Так, по результатам оперативно-следственных мероприятий 28 октября 2026 года сотрудниками ГКНБ КР на пяти постах весогабаритного контроля Чуйской области задержан ряд сотрудников ВГК и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Установленная коррупционная схема способствовала бесконтрольному проезду большегрузного транспорта, нарушающего установленные нормативы, и создавала предпосылки для нанесения ущерба автомобильным дорогам и государственным интересам.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению всех причастных лиц и обстоятельств противоправной деятельности.

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