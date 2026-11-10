Гибель Амира в «Ала-Арче»: в соцсетях требуют отставки главы МЧС

В соцсетях обсуждают гибель подростка в горах «Ала-Арчи», который не дождался помощи. Одни требуют провести служебное расследование работы МЧС и отправить в отставку министра, другие, напротив, встают на защиту спасателей.

7 ноября 14-летний Амир Кунакунов вышел из дома, чтобы принять участие в забеге в природном парке «Ала-Арча». Однако из-за возраста его не допустили к соревнованиям, после чего он самостоятельно отправился в горы. Около 14.00 очевидцы видели подростка в районе стоянки «Электро», а вечером он обратился за помощью к спасателям.

Тело Амира нашли 9 ноября около 16.00 на камнях в районе пика Электро в горах «Ала-Арчи». По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение.

После волны критики в соцсетях МЧС подробно объяснило хронологию поисковой операции. По данным ведомства, 7 ноября в 19.02 Амир позвонил на номер 112 и сообщил, что заблудился во время спуска. Дежурный связался с подростком и по геолокации определил район его местонахождения — у пика Электро.

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В это время группа спасателей находилась в другом районе и проводила эвакуацию туристов. Из-за отсутствия мобильной связи информацию о пропавшем удалось передать спасателям только около 22.00. После спуска к исходной точке маршрута часть группы продолжила эвакуацию туристки, а трое спасателей около полуночи направились на поиски подростка. Поисковая операция продолжалась всю ночь и следующий день, к ней подключили дополнительные силы МЧС, альпинистов, добровольцев и вертолет.

Главный вопрос: почему вертолет не отправили на поиски сразу

Однако объяснения МЧС убедили не всех. Главный вопрос, который звучит в соцсетях: почему сразу после звонка подростка с просьбой о помощи не был задействован вертолет.

Пользователи отмечают, что с учетом возраста Амира, того, что он находился в горах один и без необходимой подготовки, а также погодных условий помощь должна была быть оказана незамедлительно. При этом многие подчеркивают, что критикуют не самих спасателей, а недостатки в организации работы системы.

В соцсетях также задаются вопросом, почему вертолеты МЧС, которые могут выполнять другие задачи, включая коммерческие рейсы, не были задействованы в критический момент для поисков подростка. Пользователи вспоминают и случаи, когда вертолет использовали для эвакуации иностранцев с гор или доставки из СИЗО Даниэля Ажиева, осужденного за организацию сети вебкам-студий.

Пользовательница Facebook Мээрим Осмоналиева вспомнила случай двухлетней давности, когда ее знакомую из Швейцарии эвакуировали вертолетом МЧС с гор в Таласе после того, как она пропала примерно на полтора часа. По ее словам, тогда ведомство широко освещало операцию, представляя ее как пример оперативной работы. Осмоналиева предположила, что столь быстрая реакция могла быть связана с иностранным гражданством туристки, и задалась вопросом, почему аналогичной оперативности не проявили в случае с кыргызстанским подростком.

Альпинистка и исследовательница Гулбара Оморова поделилась личным опытом взаимодействия с МЧС.

По ее словам, в августе 2025 года она сама оказалась в опасной ситуации на леднике Адыгене: из-за резкого ухудшения погоды заблудилась и позвонила спасателям, однако, как утверждает Оморова, помощь оперативно не организовали. Несколько часов она ждала в горах, а затем самостоятельно спустилась вниз. После этого случая, пишет она, утратила доверие к системе спасения и считает, что проблема заключается не только в оснащении ведомства, но и в безразличии и безответственности отдельных сотрудников.

Пользователь Facebook Адилет Айтикеев считает, что руководство МЧС должно понести ответственность за произошедшее. Он подчеркнул, что Амир сам позвонил спасателям и сообщил, что заблудился. По мнению Айтикеева, при наличии необходимой техники, вертолетов и специалистов ведомство должно было организовать более оперативные поиски.

Он призвал проверить действия всех причастных сотрудников, вплоть до министра, и дать им правовую и дисциплинарную оценку.

Журналист Али Токтакунов обратил внимание не только на организацию поисков Амира, но и на условия работы самих спасателей. По его данным, в момент звонка подростка пять сотрудников находились в районе хижины Рацека, где эвакуировали другого туриста. Информацию об Амире им передали только около 22.00. Затем спасателям потребовалось еще около двух часов, чтобы спуститься к месту, откуда можно было начать поиски. Около полуночи трое из них направились в сторону пика Электро.

Али Токтакунов считает, что отправлять уставших спасателей в разные направления было неэффективным решением, которое также создавало риски для их безопасности. Он задался вопросом, почему к поискам сразу не привлекли дополнительные группы из Бишкека и не задействовали вертолет.

При этом журналист подчеркнул, что не обвиняет рядовых спасателей, а считает необходимым проверить действия руководства и организацию поисковой операции.

Пользователь Facebook Бекдоктур Касымов также возмутился тем, что вертолет и беспилотники, по его мнению, задействовали слишком поздно. Он считает, что сразу после первого звонка подростка следовало начать поиски с воздуха, в том числе с использованием тепловизоров. Бекдоктур Касымов назвал произошедшее безответственностью и призвал министра МЧС извиниться перед обществом и уйти в отставку.

Не все согласны возлагать ответственность на МЧС

Вместе с тем есть и пользователи, которые не согласны с массовой критикой МЧС и считают, что ответственность за произошедшее нельзя возлагать исключительно на спасателей.

Пользователь Facebook Bek Surap считает, что критиковать нужно, прежде всего, тех, кто отвечает за техническое оснащение и обеспечение ведомства. По его словам, закупленные для МЧС вертолеты имеют бизнес-комплектацию, а не специальное оборудование для проведения спасательных операций. Он также обратил внимание, что без необходимого оснащения вертолеты не могут использоваться для поисков в ночное время. По мнению автора, проблема заключается в отсутствии системного подхода к развитию спасательных служб, а также в том, что решения о закупках и оснащении принимают без должного участия профильных специалистов.

Пользователь Threads под ником rdnignatov также призвал учитывать сложность поисков в горах. Он напомнил, что в момент обращения Амира отряд МЧС уже проводил другую спасательную операцию, а связаться с ним удалось не сразу из-за особенностей горного рельефа. По его словам, после получения информации трое спасателей направились на поиски подростка, однако ночные работы в таких условиях крайне сложны.

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Автор также отметил, что ущелье Адыгене имеет большую территорию, поэтому поисковикам необходимо тщательно обследовать каждый участок: подросток мог переместиться с места, где его зафиксировали по геолокации. Кроме того, не все сотрудники МЧС подготовлены к работе на большой высоте. По его мнению, отряд «Эдельвейс» имеет необходимую акклиматизацию и опыт для проведения таких операций в высокогорье.

При этом автор не отрицает проблемы в работе МЧС, но считает несправедливым представлять спасателей виновными во всем произошедшем. Он подчеркнул, что они не супергерои и работают в сложных условиях, неся с собой необходимое снаряжение и оборудование.