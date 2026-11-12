Геноцидом назвал Европарламент вывоз украинских детей в Россию

Европарламент принял резолюцию, в которой заявил, что действия России в отношении украинских детей соответствуют юридическому определению геноцида. Об этом пишет DW.

За резолюцию проголосовали 536 депутатов, против — 8, воздержались 37. Возвращение детей нельзя увязывать с территориальными уступками или обменом пленными, заявили депутаты.

На дебатах депутат от Латвии Рихардс Колс, выступавший от имени правоконсервативной фракции «Европейские консерваторы и реформисты», обратил внимание на роль чиновников, которые меняют документы детей. «Путин не сам подделывает свидетельства о рождении», — сказал он.

По словам Колса, эту систему поддерживают тысячи служащих, руководителей лагерей и чиновников оккупационных администраций. Санкции, по его мнению, нужно распространить на всех, кто обеспечивает работу этой системы.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на тех же дебатах заявила, что депортация украинских детей с оккупированных территорий в Россию — политика российского правительства, которую лично одобрил Владимир Путин. Она также допустила, что Россия уже отправляет похищенных украинских детей воевать против Украины.

В резолюции депутаты осудили военную подготовку украинских детей и молодежи на оккупированных территориях, включая обучение обращению с оружием и дронами, военные учения и вовлечение в «Юнармию».

Кроме того, Европарламент потребовал немедленно закрыть интернет-каталоги, в которых украинских детей предлагают для усыновления и передачи в приемные семьи. Депутаты также призвали РФ и Беларусь предоставить Украине и международным организациям полные и проверяемые сведения о личности, местонахождении, состоянии здоровья и правовом статусе вывезенных детей. От Москвы они потребовали обеспечить Красному Кресту, ЮНИСЕФ и другим независимым организациям беспрепятственный и регулярный доступ к детям.