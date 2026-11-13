Феликс Кулов призвал силовиков проверить связи и деньги возможных провокаторов

Бывший премьер-министр Кыргызстана Феликс Кулов призвал правоохранительные органы усилить работу по предотвращению возможных межнациональных провокаций на юге страны. Так он прокомментировал предупреждение президента Садыра Жапарова о предполагаемых планах отдельных политиков спровоцировать конфликт между кыргызами и узбеками.

На своей странице в социальных сетях Феликс Кулов отметил, что межнациональный мир является вопросом не только общественного согласия, но и национальной и государственной безопасности.

По его мнению, президент не стал бы публично предупреждать о столь серьезной угрозе, основываясь исключительно на слухах.

«Можно обоснованно предположить, что за словами «недобросовестные политики» стоят вполне конкретные лица, в отношении намерений которых у соответствующих государственных органов имеется определенная информация», — написал он.

Кулов считает, что обращение главы государства следует воспринимать не только как призыв к гражданам сохранять спокойствие и единство, но и как предупреждение тем, кто действительно может готовить подобные провокации.

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Бывший глава правительства напомнил о трагических межнациональных столкновениях 1990 и 2010 годов, последствия которых Кыргызстан переживал на протяжении многих лет.

По его словам, подобные конфликты представляют прямую угрозу общественно-политической стабильности, государственной безопасности и конституционному строю.

В связи с этим Кулов предложил правоохранительным органам провести превентивные мероприятия, проверить возможные связи предполагаемых организаторов провокаций, источники их финансирования и способы подготовки беспорядков.

«Эти «недобросовестные политики» должны понять, что находятся «под колпаком» — под пристальным вниманием специальных служб», — подчеркнул он.

При этом политик отдельно отметил, что речь не должна идти о преследовании оппозиции или политических противников власти. Все действия силовых структур, по его словам, необходимо проводить исключительно при наличии законных оснований, с соблюдением конституционных прав граждан.

«Предупредить, не допустить межнациональный конфликт — значит спасти человеческие жизни. Поэтому в данном вопросе беспечности не должно быть места», — заявил Феликс Кулов.

Он подчеркнул, что сохранение мира, взаимного уважения и добрососедских отношений между кыргызами, узбеками и представителями других этносов должно оставаться безусловным приоритетом государства.

Напомним, ранее президент Садыр Жапаров выступил с предупреждением о возможных попытках отдельных политических деятелей спровоцировать межнациональный конфликт на юге Кыргызстана накануне президентских выборов.

Глава государства призвал граждан не поддаваться на провокации и сохранять единство. При этом конкретные имена предполагаемых организаторов публично названы не были.