Европейские телеканалы получили предупреждения о минировании

Европейские телеканалы вслед за авиакомпаниями получили предупреждения о минировании, пишет Meduza.

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Предупреждения, среди прочих, получили ирландская телекомпания RTE, британский телеканал Sky и болгарский Nova TV. При проверках в редакциях бомб не нашли.

Кто стоял за ложными сообщениями об угрозе взрыва, неизвестно. В RTE и Nova получили письма от имени некоего Михаила Андропова (вероятно, это отсылка к генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову). Автор утверждал, что также стоит за предупреждениями о бомбах, которые ранее получили авиакомпании.