Очередное снижение курса евро, который вновь обновил минимум года. Российский рубль подешевел. Казахский тенге и китайский юань подорожали, а курс американского доллара практически не изменился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,449 сома (практически без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,39 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 96,2114 сома (снижение на 0,21 процента). Новый годовой минимум.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 95,91 сома, продажа — 96,89 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,0599 сома (снижение на 0,12 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,003 сома, продажа — 1,078 сома.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1971 сома (рост на 0,2 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1711 сома, продажа — 0,2067 сома.

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 13,1197 сома (рост на 0,02 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,78 сома, продажа — 13,9 сома.

В 2026 году Национальный банк провел 13 интервенцию 2 ноября. Он реализовал 222,55 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 293,55 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.

В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).

В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.