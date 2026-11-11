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Еще один претендент на пост президента. Что известно об Амуре Айбе

15:41, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики поступило заявление от Айбы Амура Медера о выдвижении его кандидатуры на должность президента страны.

Сведения о претенденте в открытых источниках ограничены. При этом в базах данных юридических лиц Кыргызстана обнаружена информация о предпринимателе с теми же именем и фамилией.

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Согласно данным открытых реестров, Амур Айба Медер указан руководителем ОсОО «БОйл», зарегистрированного в сентябре 2012 года. Основной вид деятельности компании связан с производством и переработкой нефтепродуктов.

Кроме того, человек с таким же именем значится руководителем ОсОО «Жети Жылдыз», зарегистрированного в марте 2008 года. Компания специализируется на деятельности туристических агентств.

Пока нет независимого подтверждения, что руководитель указанных компаний и претендент на президентский пост — одно и то же лицо.

Других достоверных биографических сведений, включая возраст, образование, прежние государственные должности и политическую деятельность претендента, в доступных источниках обнаружить не удалось.

Напомним, президентские выборы в Кыргызстане назначены на 27 января 2027 года. Для регистрации кандидатам необходимо собрать не менее 30 тысяч подписей избирателей, внести избирательный залог в размере 1 миллиона сомов и выполнить остальные требования избирательного законодательства.

При этом подача заявления о выдвижении еще не означает официальной регистрации кандидатом. Окончательное решение принимает ЦИК после проверки документов.

Отметим, что о намерении участвовать в выборах ранее заявили восемь человек: Аймен Касенов, Азамат Эсенбеков, Сыймык Жапыкеев, Акай Кыдыров, Исхак Масалиев, Бактыбек Калмаматов, Бакытбек Адылов и действующий президент Садыр Жапаров.

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