Электрокар BYD разогнался до 503 километров в час и установил рекорд скорости

Электрический гиперкар Yangwang U9 Xtreme разогнался до 503,17 километра в час в Абу-Даби. Международная автомобильная федерация (FIA) признала достижение, а Guinness World Records зафиксировала два рекорда: для серийного автомобиля и серийного электромобиля в заезде в одном направлении.

По данным зарубежных СМИ, за рулем автомобиля находился немецкий гонщик Марк Бассенг. Заезд прошел 1 ноября на закрытом участке шоссе в эмирате Абу-Даби. Гиперкар превысил предыдущий результат той же модели — 496,22 километра в час, установленный в Германии в сентябре 2025 года.

Yangwang — премиальный бренд китайской компании BYD. Рекордный заезд проходил в течение двух дней. После первых попыток инженеры изменили настройки аэродинамики и подвески, а также давление в шинах. Затем автомобиль достиг скорости 503,17 километра в час.