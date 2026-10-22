Экспорт рыбы из Кыргызстана вырос в 2,7 раза за восемь месяцев

Активизация поставок свежей и мороженой рыбы в августе позволила ориентированным на экспорт хозяйствам Кыргызстана увеличить выручку в 2,77 раза и снизить доминирование зарубежной продукции.

По данным Нацстаткома, в августе Кыргызстан поставил на внешние рынки 72,6 тонны рыбы и морепродуктов на сумму 603,9 тысячи долларов, благодаря чему экспорт за восемь месяцев достиг 1,9 миллиона долларов при объеме 237,2 тонны.

Основные покупатели нашей продукции

В денежном выражении экспортные доходы от реализации рыбной продукции выросли на 176,9 процента, а объем поставок — на 118,42 процента за год.

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Основная продукция, которая уходит за рубеж, — свежая или охлажденная рыба: 113,7 тонны на 1 миллион долларов. Рост по стоимости на 248,95 процента. Поставки шли в Россию и Казахстан.

Мороженной рыбы экспортировали 118,5 тонны на 816,7 тысячи долларов. Стоимость поставок выросла на 112,02 процента. Основные покупатели — Россия, Узбекистан и Казахстан.

Живую рыбу из Кыргызстана отправляют только в Казахстан: 2,7 тонны на 78,9 тысячи долларов с ростом по стоимости в 3,64 раза.

Основные покупатели рыбы: Россия — доля рынка 90,98 процента (1,7 миллиона долларов). Казахстан — 7,45 процента (143 тысячи долларов). Узбекистан — 1,5 процента (28,8 тысячи долларов).

Откуда к нам едет рыба

Импорт рыбной продукции в Кыргызстан в январе — августе составила 7,6 миллиона долларов при объеме 2 тысячи 819,5 тонны. Закупки и по деньгам и по объемам снизились — на 12,48 процента и 28,04 процента.

В основном в республику везут мороженную рыбу — 2 тысячи 475,5 тонны на 6,2 миллиона долларов. Стоимость импорта снизилась на 15,17 процента. Главные поставщики — Россия, Дания, Чили, Фарерские Острова и Исландия.

Рыбного филе закупили 158,7 тонны на 0,4 миллиона долларов. Поставки в основном из России и Норвегии.

По остальным категориям рыбной продукции поставки незначительные.

Топ-5 стран-импортеров рыбы: Россия — доля рынка 30,7 процента (2,3 миллиона долларов). Дания — 17,52 процента (1,3 миллиона долларов). Чили — 14,39 процента (1,1 миллиона долларов). Фарерские Острова — 6,85 процента (517,6 тысячи долларов). Китай — 6,64 процента (501,4 тысячи долларов).

На другие страны пришлось еще 23,9 процента (1,8 миллиона долларов).

Минусы рыбной торговли

За восемь месяцев дефицит торгового баланса Кыргызстана по рыбной продукции достиг 5,6 миллиона долларов.

За август он увеличился еще на 486,9 тысячи долларов.

Возобновление активного экспорта форели в Россию позволило Кыргызстану сократить торговый дисбаланс с июльских 4,91 раза до 3,94 раза. Однако зависимость от зарубежных поставок замороженного океанического сырья остается определяющей для внутреннего рынка.