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Экс-глава Госслужбы миграции Бакытбек Адылов выдвинулся на пост президента

14:30, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Бывший председатель Государственной службы миграции Бакытбек Адылов 11 ноября подал в ЦИК заявление о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Кыргызской Республики. Об этом сообщили в комиссии.

Он намерен участвовать в выборах в порядке самовыдвижения.

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Бакытбеку Адылову 44 года. В 2011–2012 годах занимал должность мэра Джалал-Абада, в 2015–2016 годах возглавлял Государственную службу миграции.

На парламентских выборах 2020 года баллотировался по списку партии «Мекеним Кыргызстан».

Напомним, срок выдвижения кандидатов на выборах президента продлится до 13 ноября этого года. Выборы пройдут 27 января 2027-го.

Ранее о намерении участвовать в выборах заявили семь человек: Аймен Касенов, Азамат Эсенбеков, Сыймык Жапыкеев, Акай Кыдыров, Исхак Масалиев, Бактыбек Калмаматов и действующий президент Садыр Жапаров.

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