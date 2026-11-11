Ехал по встречке. В Бишкеке оштрафован водитель «Лексуса»

В Бишкеке оштрафован водитель «Лексуса», который ехал по одной из улиц по встречной полосе. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По факту выявленного правонарушения водитель установлен сотрудниками милиции. В отношении него составлен соответствующий протокол о правонарушении, сумма штрафа составила 15 тысяч сомов.

УПСМ призывает всех строго соблюдать правила дорожного движения и не допускать нарушений, создающих угрозу безопасности окружающих.