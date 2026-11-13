Две футбольные академии Кыргызстана получили элитный статус АФК

Национальная футбольная академия «Достук» и академия имени Асылбека Момунова получили статус элитных академий Азиатской футбольной конфедерации (АФК). Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

Академии «Достук» присвоен статус «Три звезды» — высший в программе AFC Elite Youth Scheme. Академия имени Асылбека Момунова получила статус «Две звезды». Сам КФС повысил уровень членства в программе с одной до двух звезд.

По данным союза, в АФК отметили его долгосрочную стратегию развития, регулярное проведение юношеских соревнований, систему выявления талантливых футболистов по всей стране и инвестиции в футбольную инфраструктуру.

Программа направлена на повышение качества подготовки молодых игроков для профессиональных клубов и сборных. При оценке учитываются квалификация тренеров, организация соревнований, условия для тренировок, медицинское сопровождение, образование и безопасность воспитанников. Участие предусматривает взаимодействие со специалистами АФК, а международное признание может помочь академиям привлекать спонсоров и партнеров.

Соответствие требованиям необходимо поддерживать: через три года предусмотрена повторная оценка.

Кыргызский футбольный союз участвует в AFC Elite Youth Scheme с апреля 2020 года, когда получил статус «Одна звезда». В ноябре 2024-го АФК продлила его членство на этом уровне.